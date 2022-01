Coppa d'Africa: ko con lo Zimbabwe per 2-1, ma la Guinea di Diawara si qualifica agli ottavi

La Guinea di Amadou Diawara chiude il girone B con un ko, ma si qualifica agli ottavi della Coppa d'Africa, competizione in scena in Camerun. Allo Stadio Ahmadou Ahidjo la Guinea - out il centrocampista giallorosso, lasciato a riposo dal commissario tecnico- esce sconfitta per 2-1 contro lo Zimbabwe: in gol Knowledge Musona e Mahachi per lo Zimbabwe, Naby Keita per la Guinea.