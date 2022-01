Inizia l'avventura in Coppa d'Africa, in programma in questo mese in Camerun, di Amadou Diawara. Il centrocampista giallorosso figura nella formazione titolare scelta dal ct Kaba Diawara per affrontare il Malawi nella prima giornata del gruppo B. Il fischio d'inizio è in programma alle 17.00 al Kouekong Stadium.