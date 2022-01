Coppa d'Africa, Gambia-Camerun: Darboe parte dalla panchina (FOTO)

Ebrima Darboe non farà parte dell'11 titolare del Gambia che affronterà il Camerun nei Quarti di Finale di Coppa d'Africa: la federazione gambiana ha infatti comunicato su Twitter la formazione scelta dal Commissario Tecnico Tom Saintfiet per la sfida che inizierà alle 17 e a centrocampo agiranno Janko, Marreh, Bobb e Touray. Il giocatore della Roma rientra invece nella lista dei calciatori a disposizione per la sfida dello Stade de Japoma, a Douala.

Noah Sonko, Saidy Janko and Ibou Touray all return to the team after missing the last 16 win over Guinea due to food poisoning. Muhammed Badomosi also replaces the injured Ablie Jallow who won't play today. Sheikh Sibi, Lamin Jallow and the suspended Yusupha Njie also amongst the pic.twitter.com/ZaImTZFaXH

