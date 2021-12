Nonostante le pochissime presenze con la maglia giallorossa in questa stagione, il ct della nazionale americana, Gregg Berhalter, ha deciso di convocare Bryan Reynolds per l'amichevole contro la Bosnia ed Erzegovina. Il match si giocherà a Carson, in California, il 18 dicembre.

(ussoccer.com)

