USA: per Reynolds mezz'ora in campo nell'amichevole con la Bosnia

Tornerà a Roma nel 2022, sempre che non cambi squadra nel frattempo visto che ormai è decisamente ai margini delle scelte di Mourinho. Intanto Bryan Reynolds si toglie qualche soddisfazione in Nazionale.

Il difensore giallorosso è sceso in campo nella notte tra ieri e oggi a Carson, in California, nell'amichevole tra gli Stati Uniti e la Bosnia, terminata 1-0 per la selezione a stelle e striscie. Si trattava dell'ultimo atto dello stage convocato dal ct Gregg Berhalter in vista dei match di qualificazione ai Mondiali del prossimo gennaio. Partito inizialmente dalla panchina, Reynolds è entrato al 62' al posto di Lennon e da un suo cross è partita l'azione del gol siglato all'89' da Gomez.