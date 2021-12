Mancini: "Mi piace Zaniolo da seconda punta"

SKY SPORT - Roberto Mancini ha rilasciato un'intervista all'emittente satellitare parlando dell'anno appena concluso che ha regalato l'Europeo all'Italia ma anche un percorso più complesso del previsto per arrivare ai prossimi Mondiali: "Ci siamo un po’ lasciati andare e ora dobbiamo rimboccarci le maniche e fare un grande lavoro nelle due partite. Ma io resto ottimista, così come sapevo che il nostro gruppo con la Svizzera sarebbe stato difficile. Pensavo di passare, ma sapevo sarebbe stato difficile".

Poi, al ct dell'Italia è stato chiesto se gradisce la nuova posizione di Zaniolo, da seconda punta. Questa la risposta: "Sì. Ci sono tanti giocatori che possono crescere tanto e per me sarà importante andare al Mondiale perché credo ci siano 10-12 giocatori in grado di migliorare molto andando al Mondiale, se ci andremo".