U20, Italia-Repubblica Ceca 1-2: Bove in campo dal 69'

L'Italia Under 20 raccoglie una sconfitta allo Stadio ‘Tonino Benelli’ di Pesaro contro la Repubblica Ceca nell'ambito del Torneo 8 Nazioni, gli azzurrini di Alberto Bollini perdono per 2-1: arriva nel primo quarto d'ora di gioco il doppio vantaggio degli ospiti firmato da Kristan e Novak, poi nel finale del primo tempo la rete di Moro accorcia le distanze. Impegnati anche i due giallorossi Edoardo Bove, in campo al 69', e Alessio Riccardi, entrato al 78'.