Quella tra Portogallo e Serbia è senza dubbio la sfida della serata, che deciderà quale delle due formazioni nel gruppo A si qualificherà direttamente ai prossimi mondiali in Qatar. Protagonista in negativo Rui Patricio: il portiere della Roma concede a Tadic la rete del momentaneo 1-1. Grave l'errore sull'intervento per bloccare un tiro centrale e non certo irresistibile.

Rui Patrício trying to replace De Gea at ManU. Trials. pic.twitter.com/xcZrx4garV — AviNash (@avi09cr7) November 14, 2021