Nazionali: tutti gli impegni degli 11 giallorossi convocati

LAROMA24.IT - Stavolta vanno via in 11, due in meno dello scorso ottobre. Che non è comunque una buona notizia per Mourinho, che alla ripresa degli allenamenti dopo il ko con il Venezia si ritroverà comunque a lavorare con un gruppo risicato. L'ultima finestra per gli impegni internazionali del 2021 toglierà all'allenatore della Roma quasi mezza squadra.

Partiti Cristante e Mancini, che si giocheranno con l'Italia la qualificazione ai prossimi Mondiali nei due confronti decisivi con Svizzera e Irlanda del Nord. Via dal 'Bernardini' per il medesimo motivo anche Abraham, Rui Patricio, Mkhitaryan, Kumbulla, Diawara e la 'new entry' Felix. Solo amichevoli in vista per Shomurodov, Darboe (che con Diawara sarà l'ultimo a rientrare a Trigoria) e Bove.

Chi resta a casa lo fa per lo più per problemi fisici. Oggi hanno dato forfait Pellegrini e Zaniolo, preceduti da Calafiori che non risponderà alla chiamata dell'Under 21 per via del medesimo problema fisico che gli ha impedito la trasferta di Venezia. Resta a Trigoria anche Viña: la lesione all'adduttore della coscia destra, oltre a fargli saltare le ultime due partite, gli ha impedito anche di rispondere alla chiamata di Tabarez per i match dell'Uruguay, per cui era invece stato inserito tra i preconvocati. Non partono Veretout (stavolta escluso dal ct della Francia Deschamps) e Zalewski, che l'ultima volta era stato 'esentato' dalla convocazione del ct polacco Paulo Sousa per i ben noti motivi familiari.

IL CALENDARIO DEGLI IMPEGNI IN NAZIONALE DEI GIOCATORI DELLA ROMA