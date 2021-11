Italia Under 21, Calafiori convocato per gli impegni con Repubblica d'Irlanda e Romania

L'Italia Under 21 di mister Nicolato si prepara al raduno in vista del doppio impegno di questa sosta, che vedrà gli azzurrini scendere in campo venerdì 12, al Tallaght Stadium di Dublino, contro la Repubblica d’Irlanda e martedì 16, allo stadio Benito Stirpe di Frosinone, con la Romania. Per questi due impegni nella lista dei giocatori convocati è stato inserito anche il terzino della Roma Riccardo Calafiori. Di seguito l'elenco completo dei calciatori selezionati dal tecnico:

Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Alessandro Russo (Alessandria), Stefano Turati (Reggina);

Difensori: Raoul Bellanova (Cagliari), RICCARDO CALAFIORI (ROMA), Andrea Cambiaso (Genoa), Andrea Carboni (Cagliari), Gabriele Ferrarini (Perugia), Matteo Lovato (Atalanta), Kaleb Okoli (Cremonese), Lorenzo Pirola (Monza), Giacomo Quagliata (Heracles Almelo), Giorgio Scalvini (Atalanta);

Centrocampisti: Salvatore Esposito (Spal), Nicolò Fagioli (Cremonese), Filippo Ranocchia (Vicenza), Samuele Ricci (Empoli), Nicolò Rovella (Genoa), Iyenoma Destiny Udogie (Udinese);

Attaccanti: Matteo Cancellieri (Hellas Verona), Lorenzo Colombo (Spal), Lorenzo Lucca (Pisa), Samuele Mulattieri (Crotone), Roberto Piccoli (Atalanta), Emanuel Vignato (Bologna).

(figc.it)

