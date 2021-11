Nonostante le dichiarazioni di Valentina Vezzali, sottosegretaria allo sport, il Cts non ha concesso l'aumento al 100% della capienza dello Stadio Olimpico per il match tra Italia e Svizzera, che andrà in scena il 12 novembre. La partita è valida per le qualificazioni ai mondiali in Qatar. La proposta è stata bocciata a causa dell'aumento dei casi legati alla pandemia ed il Lazio rappresenterebbe una tra le regioni più esposte.

(ansa.it)

