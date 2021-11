Italia-Svizzera: Cristante e Mancini in panchina (FOTO)

Nella cornice dello Stadio Olimpico l'Italia affronta la Svizzera nel match fondamentale per la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Il ct azzurro Roberto Mancini si affida a Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson, Barella, Jorginho, Locatelli, Chiesa, Belotti e Insigne, mandando in panchina i due giallorossi in rosa, Bryan Cristante e Gianluca Mancini. Nei giorni scorsi, invece, gli altri due romanisti inizialmente convocati, Pellegrini e Zaniolo, hanno lasciato il ritiro per infortunio.

Nella Svizzera in mediana gioca titolare Denis Zakaria, accostato da tempo alla Roma sul mercato.