Italia, sorteggi playoff per i Mondiali: Azzurri contro Macedonia del Nord in semifinale. Eventuale finale con Portogallo o Turchia

Non qualificata tramite i gironi, l'Italia di Roberto Mancini ha scoperto oggi le le avversarie (Macedonia del Nord in semifinale, ed eventuale finale contro Portogallo o Turchia) da affrontare nei playoff, necessari per staccare il pass di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. I sorteggi sono andati in scena a partire dalle 17.00 a Zurigo.

Gli spareggi per questa edizione sono organizzati sotto forma di playoff a 12 squadre (10 seconde classificate dei gironi e 2 squadre provenienti dalla Nations League cioè Austria e Repubblica Ceca), divise in 3 percorsi da 4 squadre. In ogni percorso ci sono 2 teste di serie che affrontano le 2 non teste di serie in semifinale in gara unica. Le vincenti si sfidano in finale, sempre in gara unica (un sorteggio definisce la squadra che giocherà in casa). Con questo meccanismo si stabiliscono le 3 squadre che parteciperanno ai Mondiali.

Le teste di serie sono Italia, Galles, Portogallo, Russia, Scozia e Svezia. Le non teste di serie sono invece: Austria, Ucraina, Turchia, Polonia, Repubblica Ceca, Macedonia del Nord. Le semifinali, disputate in casa della testa di serie, sono in programma giovedì 24 marzo, mentre le finali martedì 29 marzo.

Di seguito i 3 percorsi sorteggiati:

PERCORSO A

Semifinale 1: Scozia-Ucraina

Semifinale 2: Galles-Austria

PERCORSO B

Semifinale 3: Russia-Polonia

Semifinale 4: Svezia-Repubblica Ceca

PERCORSO C

Semifinale 5: Italia-Macedonia del Nord

Semifinale 6: Portogallo-Turchia.

L'Italia, essendo testa di serie, affronterà in casa la Macedonia del Nord, mentre disputerà l'eventuale finale in trasferta contro Portogallo o Turchia, secondo quanto stabilito dal sorteggio.