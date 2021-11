Italia: si ferma anche Sirigu. Da valutare in vista della Roma

Continuano i problemi fisici per l'Italia di Roberto Mancini, attesa dalla sfida contro l'Irlanda del Nord decisiva per l'accesso al mondiale. Nella giornata di ieri, si è infatti fermato anche Salvatore Sirigu. Non sono stati resi noti i particolari dell’infortunio ma il giocatore farà ritorno a Genova, ed è quindi da valutare in vista della sfida contro la Roma al rientro dalla sosta.