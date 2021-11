Italia Femminile: Linari e Giugliano titolari (FOTO)

Alle 17.30 allo Stadio Renzo Barbera di Palermo l'Italia Femminile scende in campo per affrontare la Svizzera nella sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali in programma nel 2023. La ct Milena Bertolini schiera anche due giallorosse nella formazioni titolare: Elena Linari al centro della difesa e Manuela Giugliano a centrocampo.