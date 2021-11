Inghilterra-Albania: Kumbulla titolare, Abraham in panchina (FOTO)

A Wembley va in scena questa sera Inghilterra-Albania, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, che significa anche la sfida tra due giallorossi, Tammy Abraham e Marash Kumbulla. Il difensore parte dal 1' nella formazione schierata dal ct Reja, mentre l'attaccante inglese si accomoda inizialmente in panchina.