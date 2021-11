Ancora una convocazione con l'Inghilterra per Tammy Abraham, che raccoglie la chiamata del commissario tecnico Gareth Southgate. E' ovviamente proprio la nazionale britannica a rendere nota la lista dei calciatori che prenderanno parte alle sfide contro Albania e San Marino, valide per le qualificazioni ai prossimi mondiali in Qatar, nel 2022.

Confirming your #ThreeLions squad for November! ? — England (@England) November 4, 2021