Nonostante il periodo non felicissimo di Amadou Diawara con la maglia della Roma, il centrocampista ha strappato la convocazione con la nazionale della Guinea. Il tecnico Didier Six infatti l'ha chiamato per le partite contro Guinea-Bissau e Marocco, valide per le qualificazioni ai mondiali in Qatar. Al momento la nazionale di Diawara è al terzo posto nel girone.

(feguifoot.com)

