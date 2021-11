Altra convocazione con la sua nazionale per il centrocampista giallorosso Ebrima Darboe. Il giovane infatti è stato chiamato dall'allenatore Tom Saintfiet per il ritiro a Dubai e per l'amichevole contro la Nuova Zelanda, che si disputerà il 16 novembre. Il ventenne appare così tra i 25 convocati del Gambia per questa sosta delle nazionali.

(gambiaff.org)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE