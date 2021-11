Francia: Veretout non è tra i convocati di Didier Deschamps (FOTO)

Jordan Veretout non parte con la nazionale. Didier Deschamps ha diramato la lista dei convocati della Francia per i prossimi impegni contro Kazakistan e Finlandia e tra i 23 nomi presenti in lista non c'è quello del centrocampista della Roma, che rimarrà quindi a Trigoria a lavorare con José Mourinho.

La liste des 2️⃣3️⃣ joueurs qui affronteront le Kazakhstan au Parc des Princes et la Finlande à Helsinki ! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/El3sZaFvlw — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 4, 2021