Femminile, Romania-Italia 0-5: Pirone entra e segna all'87'. Linari e Soffia in campo per tutto il match. Glionna e Giugliano sostituite al 76'. Spazio nel finale per Serturini

Grande prestazione dell'Italia Femminile contro la Romania nel match valido per le qualificazioni al Mondiale. Le azzurre si sono imposte per 0-5 grazie alla tripletta di Girelli ed ai gol di Bonansea e Pirone (valido per il momentaneo 0-4). L'Italia sale così al secondo posto nel girone G, portandosi a -3 dalla Svizzera.

Quattro calciatrici giallorosse sono partite titolari nella partita di oggi, ovvero Linari e Soffia, che sono rimaste in campo per tutti i 90 minuti, e Giugliano e Glionna, sostituite al 76'. Pirone invece è entrata al minuto 67 ed ha realizzato ancora un gol dopo quelli contro la Lituania e la Croazia. Ultimo spezzone di gara per Serturini, entrata all'89'.