De Rossi torna in Nazionale: sarà assistente tecnico per le giovanili

Aveva lasciato in estate il posto da collaboratore del ct Roberto Mancini, dopo la vittoria dell'Europeo. Una separazione durata però poco tempo. Daniele De Rossi torna a collaborare con la nazionale italiana e con un nuovo incarico.

La notizia era circolata già da qualche giorno ma l'ufficialità è arrivata solo oggi con un comunicato della Figc. L'ex capitano della Roma, che sta completando l'iter per il patentino Uefa Pro, sarà inquadrato nel Club Italia e sarà uno dei tecnici a disposizione per le selezioni giovanili, dall’Under 20 all’Under 15, collaborando direttamente con i commissari tecnici. Incarico che tra l'altro sta ricoprendo un suo ex compagno di Nazionale, Andrea Barzagli, che come De Rossi ha iniziato da tempo l'iter per diventare allenatore.

(figc.it)