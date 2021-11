Armenia: Mkhitaryan convocato per i match con Macedonia del Nord e Germania

Arrivano altre convocazioni in nazionale per i giocatori della Roma. Dopo Rui Patricio e Felix, è arrivata anche la convocazione dell'Armenia per Henrikh Mkhitaryan. Il commissario tecnico della nazionale Joaquin Caparros armena ha diramato la lista dei convocati per i match con Macedonia del Nord e Germania, che Mkhitaryan e compagni giocheranno rispettivamente l'11 e il 14 novembre.