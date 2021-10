Impegno con la propria nazionale anche per Eldor Shomurodov: l'attaccante della Roma, arrivato in estate in giallorosso dal Genoa, scenderà in campo dal 1' con la maglia dell'Uzbekistan per affrontare in amichevole la Malesia al Jordan International Stadium. Con il 14 sulle spalle Shomurodov giocherà in attacco in coppia con Norchaev.