U20, Italia-Portogallo 1-1: Bove in campo dal 66'

In scena alle 15.00 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone l'Italia Under 20 che sfida il Portogallo nell'ambito del "Torneo 8 Nazioni". Tra gli azzurrini c'è anche il centrocampista della Roma Edoardo Bove: il giallorosso, inizialmente partito dalla panchina, ha fatto il suo ingresso in campo al 66' sul risultato di 1-1 e con il Portogallo in 10 sostituendo Tommaso Milanese.