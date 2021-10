Romania-Armenia: Mkhitaryan parte titolare al centro dell'attacco (FOTO)

Henrikh Mkhitaryan sarà ancora titolare con la sua nazionale. Alle ore 20:45, l'Armenia affronterà alla National Arena di Bucarest la Romania, nel match valido per la settima giornata delle qualificazioni ai mondiali in Qatar. Al momento l'Armenia si trova al terzo posto in classifica con 12 punti nel gruppo J, a pari merito con la Macedonia del Nord. Nella sfida di oggi il giocatore della Roma giocherà al centro dell'attacco della sua nazionale nel 4-3-3 di Caparros.