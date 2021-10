Polonia, Zalewski esentato dalla convocazione. Paulo Sousa: «Tornerà presto, avrà tutto il tempo necessario»

La notizia era nell'aria da giorni, ma solo ieri è arrivata di fatto l'ufficialità. Nonostante la convocazione, Nicola Zalewski salterà le prossime due partite della Polonia. Il centrocampista della Roma era stato chiamato dal ct Paulo Sousa per i match di qualificazione ai prossimi Mondiali contro San Marino e Albania, ma è stato successivamente esentato per via del grave lutto che lo ha colpito la scorsa settimana. Il 24 settembre Zalewski ha perso il padre Krzysztof, deceduto dopo una lunga malattia.

"Purtroppo non sarà con noi ed è comprensibile - ha dichiarato ieri in conferenza Paulo Sousa -. E' un momento difficile per lui, dobbiamo capirlo e rispettare la sua situazione, ora vuole un po' di tempo da trascorrere con la sua famiglia e gli daremo tutto il tempo di cui ha bisogno. Lo supportiamo pienamente, spero che torni presto a disposizione". Zalewski aveva debuttato in nazionale maggiore lo scorso 5 settembre nel match d'andata contro San Marino, realizzando anche un assist.