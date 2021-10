Nazionali: tutti gli impegni dei 12 giallorossi convocati. Partono anche Shomurodov e Mkhitaryan

LAROMA24.IT - Tempo di nazionali e Trigoria si svuota nuovamente. Arriva la seconda finestra riservata agli impegni delle selezioni e José Mourinho in questa settimana farà a meno di 12 giocatori. Pellegrini e Cristante si uniscono alla spezione azzurra per la fase finale di Nations League (come noto resterà a Trigoria Zaniolo, convocato in extremis da Mancini ma costretto al forfait), così come Veretout con la Francia.

Rispetto alle convocazioni annunciate nelle scorse settimane lascerà Trigoria anche Mkhitaryan, impegnato nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali al pari di Rui Patricio, Viña (che sarà l'ultimo a rientrare alla base) e Diawara. Parte anche Shomurodov, che disputerà due amichevoli con l'Uzbekistan. Tra i giovani saranno impegnati Darboe, Calafiori e Bove. Era stato convocato anche Zalewski, ma la federazione polacca ha deciso di esentarlo dalla convocazione per i match di qualificazione ai Mondiali con San Marino e Albania per via del grave lutto che lo ha colpito la scorsa settimana.

TUTTI GLI IMPEGNI DEI GIALLOROSSI (calendario in ora italiana)

Pellegrini e Cristante: Italia-Spagna (semifinale di Nations League) mercoledì 6 ottobre 20.45 - secondo match domenica 10 ottobre 15.00 o 20.45

Veretout: Belgio-Francia (semifinale di Nations League) giovedì 7 ottobre 20.45 - secondo match domenica 10 ottobre 15.00 o 20.45

Rui Patricio: Portogallo-Qatar (amichevole) sabato 9 ottobre 21.15 - Portogallo-Lussemburgo (qualificazioni Mondiali) mercoledì 12 ottobre 20.45

Mkhitaryan: Islanda-Armenia (qualificazioni Mondiali) venerdì 8 ottobre 20.45 - Romania-Armenia (qualificazioni Mondiali) lunedì 11 ottobre 20.45

Viña: Uruguay-Colombia (qualificazioni Mondiali) venerdì 8 ottobre 01.00 - Argentina-Uruguay (qualificazioni Mondiali) lunedì 11 ottobre 01.30 - Brasile-Uruguay (qualificazioni Mondiali) venerdì 15 ottobre 02.30

Shomurodov: Uzbekistan-Malesia (amichevole) sabato 9 ottobre 12.00 - Uzberkistan-Giordania (amichevole) martedì 12 ottobre (orario da definire)

Calafiori: Bosnia-Italia U21 (qualificazioni agli Europei U21) venerdì 8 ottobre 17.30 - Italia-Svezia U21 (qualificazioni agli Europei U21) martedì 12 ottobre 17.30

Kumbulla: Ungheria-Albania (qualificazioni Mondiali) sabato 9 ottobre 20.45 - Albania-Polonia (qualificazioni Mondiali) martedì 12 ottobre 20.45

Diawara: Sudan-Guinea (qualificazioni Mondiali) mercoledì 6 ottobre 18.00 - Guinea-Sudan (qualificazioni Mondiali) sabato 9 ottobre 15.00 - Guinea-Marocco (qualificazioni Mondiali)martedì 12 ottobre 21.00

Darboe: Gambia-Sierra Leone (amichevole) sabato 9 ottobre 12.00 - Gambia-Sud Sudan (amichevole) martedì 12 ottobre 12.00

Bove: Inghilterra-Italia U20 (Torneo 8 Nazioni) giovedì 7 ottobre 20.00 - Italia-Portogallo (Torneo 8 Nazioni) martedì 12 ottobre 15.00