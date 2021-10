Nazionale Femminile: forfait di Bartoli, convocata Soffia

Niente Nazionale per Elisa Bartoli. La capitana della Roma Femminile è stata costretta al forfait per la convocazione in azzurro per i match di qualificazione ai prossimi mondiali contro Croazia e Lituania. Colpa di un problema muscolare che le aveva già fatto saltare il match di campionato di sabato scorso con l'Inter. Al suo posto la ct Milena Bertolini ha convocato la compagna di squadra Angelica Soffia.

Restano 8 le giallorosse impegnate con la selezione azzurra, da stamattina in ritiro a Castel di Sangro. Oltre a Soffia convocate anche Baldi, Linari, Di Guglielmo, Glionna, Pirone, Greggi e Serturini.

(figc.it)