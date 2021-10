Nations League, Spagna-Francia: Veretout in panchina (FOTO)

Va in scena a San Siro la finale di Nations League tra la Spagna dell'ex tecnico giallorosso Luis Enrique, che ha eliminato l'Italia in semifinale, e la Francia di Didier Deschamps. Tra gli undici titolari scelti dal ct francese non figura il centrocampista giallorosso Jordan Veretout, che si accomoda inizialmente in panchina.