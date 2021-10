Italia-Svizzera: Olimpico a rischio per via del campo, possibile spostamento a Bergamo

La questione del campo dello Stadio Olimpico, sollevata anche di recente dal tecnico della Roma José Mourinho, rischia di diventare un caso nazionale. Come riferisce su Twitter il giornalista Alessandro Alciato, la partita tra Italia e Svizzera, match decisivo per la qualificazione ai Mondiali degli azzurri in programma il 12 novembre, potrebbe cambiare sede per via dei tanti impegni in programma all'impianto del Foro Italico, da tempo scelto dalla Figc come sede per la gara.

Il rischio paventato riguarda le condizioni del terreno di gioco, che potrebbe non reggere lo stress delle troppe partite ravvicinate, visti anche gli impegni in campionato e in Europa di Roma e Lazio. Si valuta per questo lo spostamento del match alla Gewiss Arena di Bergamo.