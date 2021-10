Final Four di Nations League per l'Italia, che stasera a San Siro affronterà la Spagna in semifinale. Solo panchina per Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante. Questo l'11 scelto dal ct Mancini: Donnarumma, DI Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson, Jorginho, Barella, Verratti, Bernardeschi, Insigne, Chiesa