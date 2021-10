Italia, Pellegrini: "Non ho visto una Spagna superiore. Il nostro futuro sarà bello e pieno di vittorie"

RAI - Lorenzo Pellegrini, giocatore della Roma e autore del gol nella gara di questa sera persa dall'Italia contro la Spagna, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match ai cronisti. Queste le sue parole.

Sul risultato...

Ci dispiace tanto. C'è rammarico si poteva fare bene. Queste partite si decidono negli episodi e oggi non sono andati in nostro favore.

Sull'episodio dell'espulsione...

Non lo so, il contatto di gioco tante volte può essere un fallo e non essere da ammonizione. Può succedere a chiunque. Anche oggi nella sconfitta, nel rammarico, abbiamo dimostrato di essere una famiglia e ci abbiamo creduto fino all'ultimo.

Loro avanti nel gioco rispetto a questa Italia?

Sono avanti nel modo di giocare che è quello che li differenzia da tanto tempo a questa parte. Non ho visto una Spagna superiore a noi. Anche in inferiorità abbiamo detto la nostra. Siamo un gruppo e una squadra forte. Il nostro futuro sarà bello e pieno di vittorie.

Ci sarà un nuovo confronto al Mondiale...

Ci ritroveremo lì e non vediamo l'ora.