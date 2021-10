Italia, Insigne: "Spinazzola è stato fondamentale all'Europeo. Infortunio? Non pensavo fosse così grave"

Oltre al ct della Nazionale Roberto Mancini, anche Lorenzo Insigne è intervenuto in collegamento da Coverciano durante il Festival dello Sport di Trento. Il capitano del Napoli, tra i vari temi trattati, ha parlato di Leonardo Spinazzola e del suo infortunio avvenuto durante il match tra Italia e Belgio. Queste le sue parole: "Spina ha lasciato un grande ricordo, lo videochiamavamo dopo la partita. Per noi è stato un giocatore fondamentale. Alle volte, quando non tornavo indietro, sapevo di essere coperto. Gli sono andato vicino quando è caduto, pensavo fosse una cosa semplice... Anche da infortunato sempre vicino a noi".