Italia Femminile, sorteggiato il girone dell'Europeo: azzurre insieme a Francia, Belgio e Islanda

L'Italia Femminile di mister Milena Bertolini ha conosciuto nella giornata di oggi il nome delle squadre che dovrà affrontare nel girone dell'Europeo che si disputerà nel 2022. Le azzurre hanno pescato Francia, Belgio e Islanda. In vista della competizione sono molte le giocatrici della Roma Femminile che potrebbero rientrare nella lista delle convocate per l'Europeo e che faranno in modo di convincere il ct durante questa stagione.