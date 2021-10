Italia Femminile: 8 calciatrici della Roma convocate per le sfide contro Croazia e Lituania

La Nazionale italiana femminile si prepara per le sfide contro la Croazia e la Lituania, valide per le qualificazione al Mondiale. Le azzurre giocheranno a Castel di Sangro il primo match, mentre il secondo a Vilnius. Tra le 25 convocate dalla ct Milena Bertolini appaiono ben 8 calciatrici della Roma, ovvero Rachele Baldi, Elisa Bartoli, Lucia Di Guglielmo, Elena Linari, Giada Greggi, Benedetta Glionna, Valeria Pirone ed Annamaria Serturini. Questo il comunicato ufficiale della FIGC:

A un mese dalle vittorie ottenute contro Moldova e Croazia nei primi due match del Girone G, la Nazionale Femminile è pronta a riprendere il suo cammino nelle qualificazioni al Mondiale del 2023. Venerdì 22 ottobre l’Italia è attesa dalla seconda sfida consecutiva contro le croate, che si disputerà allo stadio ‘Teofilo Patini’ di Castel di Sangro (ore 17.30, diretta su Rai 2), mentre martedì 26 ottobre all’LFF Stadium di Vilnius (ore 18.30 locali, 17.30 italiane) è in programma la gara con la Lituania.

La squadra si radunerà domenica a Roma e il giorno dopo si trasferirà a Castel di Sangro per iniziare la preparazione. Per questo doppio confronto la Ct Milena Bertolini ha deciso di puntare su 25 calciatrici: rispetto alle gare di settembre le novità sono rappresentate da Katja Schroffenegger, Giada Greggi - che nella partita disputata due anni fa al ‘Patini’ ha trovato la sua prima rete in azzurro - e Alia Guagni, finalmente pronta a tornare in gruppo dopo più di un anno di assenza dovuta a vari infortuni. Nell’elenco delle convocate non c’è invece Manuela Giugliano, ancora alle prese con il problema al ginocchio che l’aveva costretta a saltare la trasferta in Croazia.

Accrediti media: si informano le redazioni che a partire da oggi e fino a mercoledì 20 ottobre (ore 12:00) sono aperte in via esclusiva sul sistema elettronico on-line www.accreditations.figc.it le operazioni di accreditamento per la gara di Castel di Sangro con la Croazia. È possibile formulare la richiesta di accredito dopo aver provveduto alla necessaria registrazione sul portale Accreditations FIGC.

L’elenco delle convocate

Portieri: Rachele Baldi (Roma), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Sara Gama (Juventus), Alia Guagni (Atletico Madrid), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Cecilia Salvai (Juventus);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Everton), Giada Greggi (Roma), Martina Rosucci (Juventus);

Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Sofia Cantore (Sassuolo), Valentina Giacinti (Milan), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Valeria Pirone (Roma), Annamaria Serturini (Roma).

(figc.it)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE