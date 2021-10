Guinea-Sudan: Diawara in campo dal primo minuto

Amadou Diawara, centrocampista della Roma, è partito titolare nel match tra Guinea e Sudan, valido per le qualificazioni ai mondiali in Qatar nel 2022. La nazionale del giocatore giallorosso non ha ancora trovato la vittoria nel suo girone, ma ha totalizzato solo due pareggi (entrambi per 1-1) in altrettante partite. Dopo aver disputato solo 45 minuti nel match di andata contro il Sudan, oggi Diawara è stato schierato dall'inizio nel ruolo di centrocampista centrale.