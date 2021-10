Guinea: Diawara in campo dal 1' nella sfida contro il Marocco

Tra i tanti giallorossi impegnati in campo con le rispettive nazionali questa sera c'è anche Amadou Diawara. Il centrocampista guineano, utilizzato con il contagocce da José Mourinho fino a questo momento, è stato scelto tra gli 11 titolari della Guinea per il match contro il Marocco, valevole per la qualificazione al Mondiale in Qatar.