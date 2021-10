Gambia-Sierra Leone: Darboe dal 1' (FOTO)

Tra i giallorossi impegnati con le rispettive nazionali c'è anche il classe 2001 Ebrima Darboe. Il ct del Gambia, Tom Saintfiet, schiera tra gli undici titolari anche il centrocampista della Roma nel match amichevole contro la Sierra Leone, in programma a El Jadida in Marocco.

Official: Saintfiet has made eight changes to the team that started Thursday’s defeat to Morocco B. This is the team list for today’s match with Sierra Leone pic.twitter.com/dlYlZZWMz5

— Official GFF ?? (@TheGambiaFF) October 9, 2021