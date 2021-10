Gambia: Darboe convocato per il ritiro di preparazione alla Coppa d'Africa

Dopo la maglia da titolare ritrovata in Conference League, altra soddisfazione per Ebrima Darboe che la prossima settimana lascerà Trigoria per rispondere alla chiamata della sua nazionale. Il ct del Gambia Tom Saintfiet ha inserito anche il centrocampista nella Roma tra i 26 convocati per il ritiro che la selezione africana terrà in Marocco dal 4 al 12 ottobre in preparazione alla prossima Coppa d'Africa, che si disputerà in Camerun il prossimo gennaio. Nel corso della mini-preparazione previste tre amichevoli contro Sierra Leone, Sud Sudan e Marocco.

(gambiaff.org)