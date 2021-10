Nations League, Francia-Belgio 3-2: Veretout in campo solo nel recupero

Dopo Lorenzo Pellegrini, Jordan Veretout è il secondo giocatore della Roma a scendere in campo in questa finestra di match internazionali, anche se per pochi secondi. Il centrocampista giallorosso è partito dalla panchina nel match tra Francia e Belgio, seconda semifinale di Nations League che si è conclusa con la vittoria in rimonta dei Blues per 3-2.

Deschamps l'ha mandato in campo solo al 90' per far rifiatare Benzema. Per Veretout possibile nuova chance nella finale con la Spagna in programma domenica a Milano alle 20.45.