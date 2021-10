Femminile, Lituania-Italia 0-5: Linari titolare per 90'. Pirone ancora in gol. Soffia e Glionna in campo dal 66'

L'Italia Femminile continua a vincere. Alle 17:30 le azzurre hanno sfidato la Lituania nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2023. Senza troppi problemi, l'Italia ha trionfato per 0-5 grazie alle reti di Cernoia, Pirone, Giacinti, Gama e Caruso. Non si ferma Valeria Pirone, calciatrice della Roma, che ha realizzato il suo secondo gol nelle ultime due partite. Oltre a lei, è partita titolare anche Elena Linari, rimanendo in campo per tutto il match. Invece al minuto 66 la numero 9 ha lasciato il campo proprio per essere sostituita da un'altra giallorossa, ovvero Benedetta Glionna. La ct Milena Bertolini ha inserito allo stesso minuto Angelica Soffia al posto di Barbara Bonansea. L'Italia resta al comando del gruppo G con 12 punti in 4 partite.