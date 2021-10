Bosnia-Italia U21: Calafiori in campo dal 1'

Nuova sfida per l'Italia Under 21, impegnata in Bosnia per le qualificazioni ai prossimi europei. Nell'11 scelto da Paolo Nicolato per la sfida figura anche un calciatore della Roma. Si tratta di Riccardo Calafiori. Di seguito la formazione ufficiale del commissario tecnico: Turati; Bellanova, Lovato, Okoli, Calafiori; Tonali (C), Esposito, Ricci; Colombo, Lucca, Vignato