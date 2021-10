U21, Bosnia-Italia 1-2: 67 minuti in campo per Calafiori

Vittoria per 1-2 per l'Italia Under 21 nel match contro la Bosnia Under 21. Gli azzurri sono passati in vantaggio con Okoli e poi hanno raddoppiato con Vignato, inutile la rete di Barisic per il definitivo 1-2. Il terzino sinistro della Roma, Riccardo Calafiori, è partito titolare ed ha giocato 67 minuti prima di essere sostituito da Udogie.