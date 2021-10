Argentina-Uruguay 3-0: Vina in campo per 63'

L'Argentina di Messi si impone con un netto 3-0 ai danni dell'Uruguay e consolida il secondo posto nella classifica del girone per la qualificazione al prossimo Mondiale. La squadra di Scaloni va a segno in poco più di un'ora con Messi, De Paul e Lautaro Martinez. Per l'Uruguay in campo dal primo minuto il terzino della Roma Matias Vina, che al 63' viene sostituito dal tecnico quando ormai gli argentini avevano trovato le tre reti.