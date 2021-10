Andorra, in fiamme l'Estadi Nacional: a rischio il match contro l'Inghilterra

Paura all'Estadi Nacional di Koldo, dove sarebbe in programma per domani la partita di qualificazione ai mondiali in Qatar tra Andorra e Inghilterra - con Tammy Abraham tra i convocati -. Come riportano le cronache locali, nella zona tra le due panchine è divampato un incendio che, per fortuna, non ha fatto registrare feriti.

? | A fire has broken out at Estadi Nacional where England are due to play Andorra tomorrow night pic.twitter.com/a9i9RcpIJD — Football Daily (@footballdaily) October 8, 2021

Ingenti, però, i danni: entrambe le panchine a bordo campo sarebbero state irreparabilmente danneggiate, così come parte del manto erboso fatto in erba sintetica di ultima generazione e lo schermo del Var, oltre all'area destinata alla stampa. A rischio dunque il regolare svolgimento del match.

(Sky Sports)