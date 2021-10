Ancora una presenza da titolare per Marash Kumbulla con la propria nazionale: il difensore centrale della Roma è stato scelto da Edi Reja tra gli 11 che scenderanno in campo dal 1' contro la nazionale polacca. Si tratta di un vero e proprio scontro diretto per le qualificazioni ai mondiali in Qatar del 2022: nel girone I infatti l'Albania occupa il secondo posto, con la Polonia che insegue ad un solo punto di distanza.