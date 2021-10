Impegni internazionali in vista per Marash Kumbulla. Il difensore della Roma è stato infatti inserito nella lista dei convocati dell'Albania diramata oggi dal ct Edy Reja. La nazionale balcanica in questa finestra disputerà due match di qualificazione ai Mondiali 2022: il 9 ottobre trasferta in Ungheria, mentre il 12 match casalingo contro la Polonia.

(fshf.org)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE