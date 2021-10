ABRAHAM: "Segnare per il tuo club è una sensazione fantastica, ma farlo per il tuo Paese è diverso" (VIDEO)

Tra i protagonisti della vittoria dell'Inghilterra contro Andorra, Tammy Abraham ha parlato ai canali ufficiali della nazionale inglese del gol con la maglia del suo Paese: "Ho sfruttato le mie gambe lunghe ed ero sicuro che avrei trovato l'impatto col pallone. Segnare per il tuo club è una sensazione fantastica, ma segnare per il tuo Paese è un altro tipo di sensazione, specialmente perché sono cresciuto guardando le grandi giocate dell'Inghilterra e ci avrei messo la firma per farle anche io un giorno ai massimi livelli".

"Veniamo tutti e due da South London e per ogni attaccante giocare con uno come Sancho è un sogno", ha aggiunto l'attaccante della Roma in un'intervista al fianco di Jadon Sancho.