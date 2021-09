Polonia, Zalewski: "Sognavo la nazionale da quando ero bambino. Mourinho mi ha detto che avrò le mie occasioni in campo"

POLSKI RADIO - Nicola Zalewski, giovane talento della Roma di José Mourinho, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente radiofonica dal ritiro della Nazionale polacca, con la quale ha ottenuto la sua prima convocazione. Il giallorosso, tra le altre cose, ha assicurato sul fatto che lo Special One gli ha assicurato minutaggio durante questa stagione. Queste le sue parole: "Sognavo la Polonia da quando ero bambino. Il mio sogno si sta avverando. Il mister Paulo Sousa conta molto su di me, finora abbiamo parlato per cinque minuti. Ho saputo della chiamata quando ero negli spogliatoi della Roma. Sono rimasto sorpreso, ho chiamato subito mio padre. Era molto felice, urlava di gioia, piangeva. È una grande gioia per lui. Mourinho mi ha detto che avrò le mie occasioni in campo".